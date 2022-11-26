المنتخب السعودي يسقط بثنائية أمام بولندا

انهزم المنتخب السعودي، بهدفين نظيفين، في المواجهة التي جمعتهم بمنتخب بولندا، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال قطر.

ورغم الأداء الجميل والروح القتالية التي أبداها المنتخب السعودي في الشوط الأول، إلا أن الفعالية كانت من جانب بولندا التي افتتحت باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق زيلينسكي.

كما كان المنتخب السعودي قريبا من تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، لولا تضييعه لضربة جزاء في الدقيقة الـ44.

وفي الشوط الثاني تمكن النجم ليفاندوفسكي حسم الأمور لصالح منتخب بولندا، بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة الـ82.