المنتخب السعودي يصل الجزائر للمشاركة في الألعاب العربية

حلّ وفد المنتخب السعودي لكرة القدم، سهرة أمس الجمعة، بأرض الوطن، تحسبا لمشاركتهم في الألعاب العربية المقررة بالجزائر.

والتحق الوفد السعودي بمدينة قسنطينة، قادما من تونس، بعد انهائه التربص التحضيري الذي خاضه هناك تحضيرا للألعاب العربية.

كما حظي الوفذ السعودي المكون من 36 فردا، باستقبال رسمي في مطار “محمد بوضياف” من قِبل السلطات المحلية لولاية قسنطينة.

وسيشارك المنتخب السعودي لكرة القدم، بفئة أقل من 19 عاما، في هذه الألعاب، ضمن المجموعة الثانية التي تضم كل من سوريا، موريتانيا وفلسطين.