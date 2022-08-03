المنتخب السعودي يفوز على فلسطين ويبلغ نهائي كأس العرب

اقتطع المنتخب السعودي، تأشيرة الدور النهائي لكأس العرب لمنتخبات أقل من 20 عاما، بعد فوزهم اليوم الأربعاء أمام فلسطين بنتيجة 5-0.

وتمكن المنتخب السعودي، من انهاء الشوط الأول من هذه المباراة، لصالحه بهدفين نظيفين، من تسجيل محمد بكر، وعبد الله رديف.

كما تمكن أصحاب الأرض، من تعميق الفارق في الشوط الثاني، بثلاثية أخرى من توقيع عبد العزيز لعليوي، عبد الله رديف، وصالح الرحماني.

وعليه ضمن المنتخب السعودي تأهله للدور النهائي، أين سيواجه الفائز من النصف النهائي الثاني الذي سيجمع المنتخب الجزائري، بنظيره المصري.