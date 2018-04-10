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المنتخب السينغالي النسوي يحاول إشراك “رجل” أمام الخضر !

الرياضة
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المنتخب السينغالي النسوي يحاول إشراك “رجل” أمام الخضر !
بقلم يونس رزيق

رفع المنتخب الجزائري النسوي إحترازاته ضد المنتخب السنغالي قبل إنطلاق المباراة التي يحتضنها ملعب 20 أوت بالعاصمة في هذه الأثناء.

وحاول المنتخب السينغالي إشراك رجل ضمن تشكيلته النسوية التي تواجه الخضر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

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