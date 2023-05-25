المنتخب الصحراوي يكرّم من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني

كرّم المنتخب الصحراوي لكرة القدم اليوم الخميس من قبل المرصد الوطني للمجتمع المدني بعد الإعلان عن تأسيسه سابقا.

وحضر التكريم شخصيات بارزة الذي عرف مداخلات عديدة إشادة بولادة المنتخب الوطني مع إحياء الذكرى المزدوجة 50 لتأ سيس جبهة البوليساريو.

وقال رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن ابراهم خلال مداخلته “دعم المجتمع المدني الجزائري للمنتخب الصحراوي الذي يحمل القضية الصحراوية عن طريق معشوقة الجماهير في كافة أنحاء المعمورة”.

كما أضاف بن ابراهم “التعريف بحق الشعب الصحراوي الذي يراد له التغييب والتأجيل والتهميش في بعض الأحيان”.

وختم “القضيتين الصحراوية والفلسطينية متواجدتان ليس على طاولة المفاوضات كون الأمر هنا يبنى على مصالح مختلفة ومتناقضة، بل في ضمير الإنسانية وكل من يؤمن بحقوق الإنسان”.

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