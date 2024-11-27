المنتخب العسكري للجيدو يحصد 5 ذهبيات من مشاركته في البطولة الإفريقية

حصد المنتخب الوطني العسكري للجيدو، سبع ميداليات من مشاركته في البطولة الإفريقية للجيدو، والتي جرت بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

وكشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية، عن حصد المنتخب الوطني العسكري للجيدو 7 ميداليات من المعادن الثلاثة.

وكان نصيب الجزائر من الذهب في البطولة الإفريقية العسكرية، 5 ميداليات ذهبية، بالإضافة ليمدالية فضية، وأخرى برونزية.

وحرصت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، على توجيه تهانيها للمنتخب الوطني العسكري للجيدو، على نتائجه المحققة.