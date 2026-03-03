المنتخب العسكري للعدو الريفي يحظى باستقبال مميز

توج المنتخب الوطني العسكري لألعاب القوى بالمرتبة الأولى في البطولة العسكرية للعدو الريفي باليونان، والتي عرفت مشاركة 38 دولة من مختلف القارات، حسبما أفادت به أول أمس الأحد اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

حل مساء أمس الإثنين الفريق العسكري للعدو الريفي، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين. بعد مشاركته المميزة في البطولة العالمية العسكرية للعدو الريفي للمجلس الدولي للرياضة العسكرية.

وتألق المنتخب العسكري، في الطبعة الـ60 للعدو الريفي. التي جرت فعالياتها بمدينة تريكالا باليونان خلال الفترة الممتدة ما بين الـ 25 فيفري والـ 02 مارس 2026.

وتحصلت النخبة الجزائرية في البطولة العسكرية، التي شهدت مشاركة 38 دولة من مختلف القارات. على المرتبة الأولى عالميا حسب الفرق. كما توج العداء رغي رمضان بلقب نائب بطل العالم في الفردي.

وحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الوطني. فقد كان في استقبال الفريق الوطني العسكري من طرف رئيس مصلحة الرياضات العسكرية لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

هذا وقد قدم الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، تهانيه الحارة للوفد الرياضي العسكري، على هذه النتائج المشرفة، متمنيا لكل الرياضيين المزيد من النجاحات وتشريف الجزائر في المحافل الدولية.