المنتخب العسكري يحقق نتائج مشجعة في الألعاب العسكرية الدولية بروسيا

عاد المنتخب الوطني العسكري إلى أرض الوطن، صبيحة اليوم السبت، بعد اختتام الطبعة السادسة للألعاب العسكرية الدولية، التي جرت فعالياتها بروسيا.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، حقق المنتخب الوطني العسكري، نتائج مشجعة.

وكان في استقبال الوفد بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، نيابة عن الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء محمد قايدي رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش، مرفوقا بإطارات سامية من مختلف هيئات وزارة الدفاع الوطني.

وعرفت هذه التظاهرة الرياضية الدولية، مشاركة الفريق الوطني العسكري في تخصصين، وهما “الفصيلة المحمولة جوا” و”الصديق الوفي”.

وتحصل فريق قيادة القوات البرية، في التخصص الأول، على المرتبة الرابعة حسب الفرق، كما تحصل على جائزة “الفريق المتحد” وجائزة أحسن رامي بقاذف الصواريخ RPG-7.

بالإضافة إلى وسام وزارة الدفاع الوطني لفدرالية روسيا، نظير مساهمته في تطوير الألعاب العسكرية الدولية.

أما في التخصص الثاني فتحصل فريق قيادة الدرك الوطني على المرتبة الثالثة حسب الفرق، وكذا جائزة أحسن فريق في مسابقة السينوتقني والمرتبة الثانية في مسابقة الصيد والمرتبة الثالثة في سباق الأبطال، بالإضافة إلى جائزة أحسن حكم في الدورة.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني العسكري، سيحظى باستقبال من طرف الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم غد الأحد، بمقر وزارة الدفاع الوطني.