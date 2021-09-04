المنتخب الفرنسي يحقق أسوء أرقامه في التاريخ!

حقق المنتخب الفرنسي رقما سلبيا لم يحدث على مدار تاريخه، بعد تعادله الإيجابي مع مضيفه منتخب أوكرانيا بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، على ملعب “أولمبيسكي الرياضي”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 فى قطر.

وذكرت شبكة “أوبتا” المتخصصة فى رصد الإحصائيات أن منتخب فرنسا تعادل فى 5 مباريات متتالية للمرة الأولى فى تاريخه.

وكان منتخب الديوك قد تعادل مع نظيره المجرى 1 – 1 فى الجولة الثانية من مجموعات يورو 2020، ثم تعادل مع البرتغال فى نفس البطولة 2 – 2، كما تعادل مع سويسرا 3 – 3، قبل أن يخسر بركلات الترجيح فى دور الـ 16، ثم تعادل مع البوسنة والهرسك وأوكرانيا بنتيجة 1 – 1 فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

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