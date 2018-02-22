المنتخب الفلسطيني يصل الجزائر يوم السبت على الساعة 14:45

يصل المنتخب الفلسطيني إلى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة ظهيرة هذا السبت على الساعة 14:45.

هذا ويتوجه المنتخب الفلسطيني مُباشرة بعد وصوله صوب المركز التقني الوطني بسيدي موسى أين سيُقيم ويُجري حصصه التدريبية.

هذا وسيواجه الفدائيين المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 21 سنة وديا يوم الثلاثاء المُقبل بملعب 05 جويلية الأولمبي.

بداية من الساعة السادسة مساءا، وقررت إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف السماح للأنصار بدخول المدرجات مجانا.

وتعتبر هذه المباراة الودية الثانية بين المنتخبين في ظرف سنتين فقط بعد لقاء شهر مارس من عام 2016.