المنتخب الفلسطيني يفتتح مشواره في كأس أمم آسيا بمواجهة إيران

يواجه المنتخب الفلسطيني. غدا الأحد. بملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان بقطر، منافسه في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من كأس أمم آسيا، منتخب إيران.

وذلك بداية من الساعة 18.30 مساء بالتوقيت الجزائري.

وسيحاول منتخب “الفدائيين” مباغتة منافسهم الإيراني، رغم صعوبة المهمة، بسبب حرمان المنتخب الفلسطيني من التحضيرات اللازمة للمنافسة، جراء قصف العدو الصهيوني، كل مظاهر الحياة بمدينة غزة، ما أدى لتعليق كافة النشاطات الرياضية.

ويعول المدرب مكرم دبدوب، على إحداث لاعبيه المفاجأة والتأهل للدور الـ16 من المنافسة، في ثالث مشاركة في كأس أسيا.

يجدر الإشارة، أقام المنتخب الفلسطيني تربصه التحضيري لكأس أمم آسيا بولاية عنابة مؤخرا، أين واجه كل من نادي إتحاد عنابة والمنتخب الأولمبي.