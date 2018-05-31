المنتخب القطري وراء إستقالة زيدان من ريال مدريد

أشار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بأن الوجهة المقبلة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان ستكون المنتخب القطري.

ونشر ساويرس تغريدة على موقعه الرسمي في تويتر قال فيها: “زيدان ينضم لقطر كمدرب للفريق القومي لكأس العالم 2022 مقابل 50 مليون دولار سنويا، لمدة 4 سنوات…المال يتكلم؟”

وأعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشكل مفاجئ اليوم، إستقالته من تدريب ريال مدريد لتنتشر تكهنات حول وجهته المقبلة.