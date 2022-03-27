المنتخب الكاميروني يحل بالجزائر تحسبا لمواجهة الخضر

حل سهرة اليوم الأحد المنتخب الكاميروني بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة تحسبا لمواجهة الخضر.

المنتخب الكاميروني حل بالجزائر قادما من مدينة دوالا الكاميرونية في رحلة انطلقت أمسية الأحد وتأخرت ل4 ساعات كاملة.

ووجد الوفد الكاميروني في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صامويل إيتو، الذي سبق لاعبيه إلى الجزائر.

وتوجه المنتخب الكاميروني مباشرة بعد وصوله صوب مقر إقامته بفندق حياة ريجنسي المحاذي للمطار.