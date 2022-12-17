المنتخب المحلي في ثاني إختبار ودي تحضيرا للشان

يواجه اليوم المنتخب المحلي، نظيره السنغالي، وديا تحضيريا لكأس إفريقيا، التي ستحتضنها الجزائر، مطلع العام المقبل.

وسيلعب اللقاء، بداية من الساعة الـ 18.30 مساءً بملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

يجدر للإشارة، كان من المفترض أن يتواجه المنتخبان، برسم البطولة الرباعية الودية، لكن أُلغيت المواجهة، بعد وفاة لاعب المنتخب المحلي بلال بن حمودة رحمه الله.

يذكر أن، تعادل المنتخب المحلي الأربعاء المنصرم، مع المنتخب الموريتاني سلبيا، ضمن تربص ديسمبر التحضيري للشان.