المنتخب المحلي في مهمة تجاوز عقبة غامبيا واقتطاع تأشيرة “الشان”

يواجه المنتخب الوطني للمحليين، أمسية اليوم الجمعة، منتخب غامبيا، لحساب الدور التصفوي الأخير المؤهل لبطولة “الشان”.

وبعد عودتهم بنتيجة التعادل السلبي، في مباراة الذهاب التي جرت بغامبيا، يتواجد أشبال المدرب مجيد بوقرة، أمام حتمية تحقيق الفوز اليوم في عنابة، لضمان تأهلهم.

وستكون العناصر الوطنية، مدعومة بالجماهير الجزائرية، في هذه المواجهة الحاسمة، في احل افتكاك تأشيرة التأهل.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيره الغامبي، مقررة بملعب “19 ماي 1956” بعنابة، انطلاقا الساعة السابعة مساء.