المنتخب المحلي لأقل من 17 سنة يواجه النصرية وديا

سيكون المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما على موعد مع مواجهة نصر حسين داي، اليوم الثلاثاء. حسبما أعلنت عنه “الفاف” عبر الموقع الرسمي.

وقال موقع “الفاف” أن المدرب أرزقي رمان ولاعبيه اختاروا فريق نصر حسين لأقل من 19 سنة ليكون محطة تحضيرية لكأس إفريقيا.

ويتواجد اناتوف وزملائه في مجموعة قوية في منافسة كأس إفريقيا التي ستحتضنها الجزائر ما بين 8 و30 أفريل 2023.

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