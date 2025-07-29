المنتخب المحلي يتعادل وديا أمام موريتانيا

اكتفى المنتخب الوطني الجزائري للمحليين بنتيجة التعادل الإيجابي (2-2) أمام نظيره الموريتاني، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

تحضيرًا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، بداية من 02 أوت ولغاية 30 من الشهر نفسه، أوغندا، تنزانيا و كينيا.

وسجل هدفي “الخضر” كل من ميصالة مرباح في الدقيقة 22 من الشوط الأول. و مزيان في الدقيقة +90، بعد أن خطف هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، مُنقذًا المنتخب من الخسارة.

المباراة كانت فرصة للطاقم الفني من أجل تجريب العديد من العناصر، وقياس مدى انسجام المجموعة في ظل التحضيرات الجارية للمنافسات القارية القادمة.