المنتخب المحلي يتعرف على منافسه المحتمل في تصفيات “الشان”

تعرف المنتخب المحلي، اليوم الخميس، على منافسه المحتمل في تصفيات كأس أمم إفريقيا للمحليين، والمؤهلة لنهائيات المنافسة.

وهي البطولة التي ستقام بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، شهر أوت المقبل.

وحسب ما أوضحه بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، فسيواجه الخضر، في الملحق النهائي، الفائز من مواجهة الغابون و غامبيا ضمن تصفيات الدور الثاني.

وجرى تحديد مواعيد مواجهتي الذهاب بتاريخ 1-4 ماي، ولقاء العودة بتاريخ 9-ماي.

وفي حال تأهل المنتخب المحلي لبطولة “الشان”، سيقع في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات أوغندا، النيجر، غينيا.