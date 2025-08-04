المنتخب المحلي يتقدم على أوغندا في الشوط الاول من افتتاح مبارياته في الشان

افتتح المنتخب الوطني المحلي مباراته في مستهل مشواره في بطولة كأس إفريقيا للمحليين “الشان” بنتيجة إيجابية، إذ أنهى الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بهدف دون رد أمام المنتخب الأوغندي مستضيف البطولة (مع كينيا وتنزانيا).

وسجّل هدف الخُضر اللاعب أيوب غزالة في الدقيقة 36، بعد هجمة منسقة توّجها بتسديدة محكمة سكنت الشباك. وسط أجواء جماهيرية حافلة في ملعب اللقاء.

المنتخب بقيادة المدرب مجيد بوقرة ظهر بوجه جيد في هذا الشوط. وأكد جاهزيته لتحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المواجهة وظروف اللعب على أرض المنافس.

ويسعى المنتخب المحلي في الشوط الثاني إلى الحفاظ على تقدّمه وضمان انطلاقة موفقة في المنافسة الإفريقية.