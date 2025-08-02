المنتخب المحلي يجري أول حصة تدريبية بـ كامبالا
أجرى المنتخب الوطني الجزائري للمحليين، مساء اليوم السبت، أول حصة تدريبية له في العاصمة الأوغندية كامبالا.
استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين “شان 2024”.
وشهدت الحصة أجواءً من التركيز والانضباط تحت إشراف الطاقم الفني الذي يقوده، مجيد بوقرة، حيث ركز على الجانب البدني، إلى جانب تمارين استرجاعية تهدف إلى تأقلم اللاعبين مع الأجواء المناخية والملعب الذي سيحتضن مباريات المنتخب.
ويتطلع المنتخب المحلي على الظهور بوجه مشرف خلال مشاركته المرتقبة في “الشان”، بداية من هذا الإثنين، عند مواجهته، أمام أوغندا، أصحاب الأرض والجمهور، على الساعة 20:00. بملعب مانديلا الوطني في العاصمة كامبالا.
ثم سيواجه المحليين، منتخب جنوب إفريقيا يوم 8 أوت على الساعة 17:00 في نفس الملعب.
كما سيكون المنتخب المحلي معفيًا من خوض الجولة الثالثة. قبل أن يلاقي منتخب غينيا في الجولة الرابعة يوم 15 أوت في ملعب مانديلا على الساعة 20:00.
ويختتم الخُضر الدور الأول بمواجهة النيجر يوم 18 أوت على الساعة 20:00 بملعب نيابو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.