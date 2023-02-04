المنتخب المحلي يجري جولة استرخائية قبل نهائي الشان

أجرت عناصر المنتخب الوطني المحلي، جولة استرخائية أمسية اليوم السبت، قبل خوضهم نهائي الشان، أمام منتخب السنغال.

وبرمج الناخب الوطني مجيد بوقرة، الجولة الاسترخائية لأشباله، من أجل اخراجهم من ضغط المباراة النهائية.

كما ظهر رفقاء القائد عبد اللاوي، خلال هذه الجولة الاسترخائية، في تركيز كبير، بمعنويات عالية، وأجواء حماسية بين اللاعبين.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه السنغال، انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لحساب نهائي الشان.