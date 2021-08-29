المنتخب المحلي يختتم تحضيراته بثلاثية أمام بورندي

حقق المنتخب الوطني المحلي فوزوا عريضا أمسية اليوم الأحد أمام نظيره البورندي بملعب “إستاد الجنوب” بمدينة الوكرة القطرية تحسبا للكأس العربية للأمم فيفا-2021 بقطر (30 نوفمبر-18 ديسمبر).

وافتتح “الخضر” بوابة التهديف عبر مهاجم شباب بلوزداد, محمد إسلام بلخير (د 19), قبل أن يضيف أشبال المدرب مجيد بوقرة, هدفين في الشوط الثاني, بواسطة متوسط ميدان اتحاد الجزائر, بلال بن حمودة (د 53) ثم مهاجم النجم الساحلي التونسي, زين الدين بوتمان (د 71).

وبهذا, أنهى رفاق قائد التشكيلة, نبيل لعمارة, تربصهم التحضيري في قطر بانتصار ثان, بعدما فاز الفريق الوطني للمحليين على منتخب سوريا الأول (2-1), يوم الخميس الفارط, بفضل ثنائية أحمد قندوسي (د 3) و عبد الرحيم دغموم (د 37).

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