المنتخب المحلي يختتم تربص سيدي موسى بحصة خفيفة قبل التنقل إلى أوغندا

انهى المنتخب الوطني الجزائري للمحليين تحضيراته الجادة للمشاركة في نهائيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين (الشان).

حيث أجرى اللاعبون، مساء اليوم الخميس، حصة تدريبية خفيفة بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، قبل شد الرحال إلى أوغندا للمشاركة في البطولة القارية التي ستنطلق مطلع شهر أوت.

الحصة، التي قادها الطاقم الفني بقيادة مجيد بوقرة، كانت مخصصة بالأساس لإزالة الإرهاق، وشهدت أجواء إيجابية بين اللاعبين الذين أبدوا تركيزًا كبيرًا وحماسًا للمنافسة على مستوى عالٍ، في ظل طموحات كبيرة بتشريف الألوان الوطنية.

المنتخب سيتنقل في الساعات القادمة إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث سيخوض المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل الدخول في غمار المنافسة الرسمية، ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات من العيار الثقيل.

يهدف الطاقم الفني إلى الوصول لأفضل جاهزية بدنية وفنية، خاصة وأن المواجهة الأولى ستكون حاسمة في رسم معالم مشوار “الخضر” في الشان.

المنتخب الوطني الجزائري للمحليين أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات قوية، أبرزها أوغندا (البلد المنظم)، جنوب أفريقيا، غينيا، والنيجر.

وسيقص “الخضر” شريط مشاركتهم يوم الاثنين 4 أوت بمواجهة مثيرة أمام أصحاب الأرض والجمهور، على الساعة 20:00. بملعب مانديلا الوطني في العاصمة كامبالا. في لقاء يُنتظر أن يكون حاسمًا لبقية المشوار.

ثم يواجه المحليين، منتخب جنوب إفريقيا يوم 8 أوت على الساعة 17:00 في نفس الملعب.

كما سيكون المنتخب المحلي معفيًا من خوض الجولة الثالثة. قبل أن يلاقي منتخب غينيا في الجولة الرابعة يوم 15 أوت في ملعب مانديلا على الساعة 20:00.

ويختتم الخُضر الدور الأول بمواجهة النيجر يوم 18 أوت على الساعة 20:00 بملعب نيابو الوطني في العاصمة الكينية نيروبي.