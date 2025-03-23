المنتخب المحلي يختتم تربص عنابة قبل موعده

أنهى المنتخب المحلي، تربصه المقام بمدينة عنابة، تحسبا للمباراة المزدوجة أمام غامبيا، والمؤهلة إلى بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “الشان”، قبل موعده المحدد.

وكشفت “الفاف”، بأن العناصر المحلية، خاضت أمس السبت، على أرضية ملعب 19 ماي 56. آخر حصة تدريبية، والتي تضمنت مباراة تطبيقية. بهدف تقييم جاهزية اللاعبين والعمل المنجز خلال التربص، الذي استمر لـ 6 أيام.

مبرزة بأن أشبال مجيد بوقرة، سيغادرون اليوم الأحد، مدينة عنابة، بعد تقديم موعد نهاية التربص بيوم واحد، ليتمكنوا من العودة إلى أنديتهم.

كما أشارت الهيئة الكروية، إلى أن الطاقم الفني. سيبرمج تربصا ثانيا خلال شهر أفريل المقبل، لرفع جاهزية المجموعة تحسبا للدور الثاني من تصفيات “الشان”.

جدير بالذكر، أن محليي “الخضر”، سيلاقون غامبيا، في لقاء السد المؤهل إلى بطولة إفريقيا للمحليين. ويلعب لقاء الذهاب بين 2 و4 ماي المقبل خارج الديار، فيما سيقام لقاء الإياب بين 9 و11 ماي بالجزائر.