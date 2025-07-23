المنتخب المحلي يرفع النسق والتحضيرات تدخل مرحلة الجدية قبل “الشان”

يواصل المنتخب الوطني الجزائري للمحليين تحضيراته بوتيرة متصاعدة، وسط تركيز كبير من الطاقم الفني واللاعبين على حد سواء.

مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان 2024″، المقررة ما بين 2 و30 أوت في كل من أوغندا، تنزانيا وكينيا.

وقد أجرت التشكيلة الوطنية بقيادة المدرب مجيد بوقرة، مساء اليوم الأربعاء، رابع حصة تدريبية بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، في أجواء تنظيمية مثالية، ميزها الانضباط العالي والحماس الكبير من قبل اللاعبين.

ما يعكس مدى جدية المجموعة في هذا المعسكر الإعدادي. الخبر السار هو جاهزية جميع العناصر دون إصابات، وهو ما سهّل مهمة الطاقم الفني في تنفيذ البرنامج التحضيري بكامل تفاصيله، سواء من الناحية البدنية أو الخططية.

وقد خصص بوقرة حصة اليوم لتعزيز الانسجام بين خطوط الفريق، مع التركيز على العمل الجماعي في مراحل الخروج بالكرة والتمركز الدفاعي، وهي جزئيات تكتيكية أساسية في الرؤية الفنية للطاقم الوطني.

الملاحظ أيضًا هو ارتفاع روح المنافسة بين اللاعبين، الذين يسعون جاهدين لإقناع بوقرة وضمان مكانة في القائمة النهائية المعنية بخوض غمار المنافسة القارية.

وقد أظهرت المجموعة روحًا قتالية وانضباطًا يعكسان رغبة الجميع في تمثيل الجزائر بأفضل شكل ممكن في هذا الموعد القاري المنتظر.

ومن المنتظر أن تتواصل التحضيرات خلال الأيام المقبلة بنفس النسق التصاعدي، مع إدراج وحدات تدريبية أكثر تخصصًا، بهدف رفع الجاهزية العامة وتثبيت الخطوط العريضة للخطة الفنية التي سيعتمدها المنتخب خلال المنافسة الرسمية.