المنتخب المحلي يسافر غدا إلى دبي تحسبا لمواجهة نيوزيلندا

سيكون المنتخب المحلي على موعد مع التنقل إلى دبي الإماراتية غدا الأحد، تحسبا لإجراء تربص تحضيري يدوم لـ 8 أيام.

وسيقود التربص المدرب مجيد بوقرة في إطار إستعدادات سعيود وزملائه لبطولة كأس العرب.

و ستحتضن قطر المنافسة بداية من الـ 30 من نوفمبر الجاري وإلى غاية الـ 18 من ديسمبر.

كما سينقسم محليو الخضر إلى مجموعات، حسب موقع “الفاف” الذي قال أن المجموعة الثانية من البعثة ستلتحق بعد إجراء مباريات الجولة الثالثة من منافسات المحترف الأول والمقررة يوم غد.

وستتواجه العناصر الوطنية وديا أمام منتخب نيوزيلندا في 12 نوفمبر. قبل تنشيط المباراة الثانية.

يذكر، أن “الماجيك” قام بإرسال الدعوات لعدد من اللاعبين ابرزهم بن دبكة و سعيود وعبد اللاوي.

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