المنتخب المحلي يستأنف التدريبات تحسبا لودية النيجر

إستأنف أمس الأحد، المنتخب الوطني المحلي، تحضيراته لمواجهة المنتخب النيجري وديا، في تربصه بمدينة طبرقة التونسية.

هذا بعد مواجهة المنتخب المالي، يوم السبت المنصرم والتي عرفت تفوق الخضر برباعية نظيفة، خلال التربص.

وسيواجه المحليين، منتخب النيجر وديا يوم 2 نوفمبر المقبل، بطبرقة التونسية، تحضيرا لشان 2023 بالجزائر.

وستشهد المواجهة غياب سداسي إتحاد العاصمة، الذين سرحهم الناخب بوقرة، للمشاركة في لقاء كأس الكاف مع فريقهم.