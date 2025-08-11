المنتخب المحلي يستأنف تدريباته تحسبا لمواجهة غينيا

استأنفت عناصر المنتخب المحلي، اليوم الاثنين، تدريباتها، تحسبا لمواجهة غينيا، في الجولة الـ 4 من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان”.

واستفاد لاعبو “الخضر” من يوم راحة أمس الأحد، تزامنا وإعفاء المنتخب من الجولة الـ 3 لـ”الشان” الجارية في الفترة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت الجاري، بكل من أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وعاد أشبال مجيد بوقرة، اليوم الاثنين، إلى أجواء التدريبات تحسبا لمواجهة غينيا. يوم الجمعة القادم، المقررة بملعب مانديلا الوطني في العاصمة كامبالا الأوغندية. بداية من الساعة 20:00.

وجرى الاستئناف، بمعنويات مرتفعة لرفقاء القائد أيوب غزالة. الذين قدموا مستويات راقية في المحفل القاري، إلى حد الآن، بانتصار وتعادل في أول جولتين. على أمل الفوز هذا الجمعة، من أجل الاقتراب أكثر من ربع النهائي.