المنتخب المحلي يستأنف تدريباته تحسبا لمواجهة غينيا

بقلم محمد لمين صحراوي
استأنفت عناصر المنتخب المحلي، اليوم الاثنين، تدريباتها، تحسبا لمواجهة غينيا، في الجولة الـ 4 من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين “شان”.

واستفاد لاعبو “الخضر” من يوم راحة أمس الأحد، تزامنا وإعفاء المنتخب من الجولة الـ 3 لـ”الشان” الجارية في الفترة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت الجاري، بكل من أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وعاد أشبال مجيد بوقرة، اليوم الاثنين، إلى أجواء التدريبات تحسبا لمواجهة غينيا. يوم الجمعة القادم، المقررة بملعب مانديلا الوطني في العاصمة كامبالا الأوغندية. بداية من الساعة 20:00.

وجرى الاستئناف، بمعنويات مرتفعة لرفقاء القائد أيوب غزالة. الذين قدموا مستويات راقية في المحفل القاري، إلى حد الآن، بانتصار وتعادل في أول جولتين. على أمل الفوز هذا الجمعة، من أجل الاقتراب أكثر من ربع النهائي.

Peut être une image de 1 personne, partie de foot, partie de football américain et texte

Peut être une image de 1 personne, partie de foot, partie de football américain et texte

Peut être une image de ‎2 personnes, personnes jouant au foot, personnes jouant au football et ‎texte qui dit ’‎剪 الهزائر 黒 السحزانر mObari mobilis موبيليس ieeroupe SERPORT سوناطراک sonatrach sonatrach atra ch adidas‎’‎‎

Peut être une image de 1 personne, partie de football américain, partie de foot et texte

Peut être une image de 1 personne, partie de football américain, partie de foot et texte

Peut être une image de ‎1 personne, partie de foot, partie de football américain et ‎texte qui dit ’‎المواعر اليمران mobilis موبيس SERPORT Froupe- اطرى سوناطرى ב sonatrach ch ch mma‎’‎‎

Peut être une image de 1 personne, partie de foot, partie de football américain et texte

