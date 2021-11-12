المنتخب المحلي يسقط بثنائية أمام نيوزلندا وديا

سقط المنتخب المحلي لكرة القدم بثنائية مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب نيوزلندا بإمارة دبي العربية.

وسجل الهدف الوحيد للمنتخب الجزائري اللاعب رضا بن سايح في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المحلي مباراة ودية ثانية أمام المنتخب السوداني، والتي ستكون الأخيرة قبل إنطلاق بطولة كاس العرب للمنتخبات الوطنية شهر ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

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