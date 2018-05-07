المنتخب المحلي يشد الرحال إلى إسبانيا لمواجهة السعودية

غادر المنتخب الوطني المحلي، بعد ظهر اليوم الإثنين، أرض الوطن، عبر مطار هواري بومدين، متجها نحو إسبانيا، لمواجهة المنتخب السعودي وديا.

وغادرت التشكيلة الوطنية، عبر الطائرة المتجهة إلى إسبانيا، في حدود الساعة الرابعة مساءً، في وفد ضم 35 عضوا، من بينهم 23 لاعبا.

وتم تكليف عضو المكتب الفيدرالي، رشيد قاسمي، بترأس وفد المنتخب الوطني المحلي، في هذه السفرية المتجهة لمدينة “قادش” الإسبانية.

وعبر معظم لاعبي المنتخب الوطني، عن ارتياحم للأجواء المميزة التي تسود التشكيلة، قبل مباراتهم أمام المنتخب السعودي، المقررة هذا الأربعاء.