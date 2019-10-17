المنتخب المحلي يشد الرحال إلى المغرب

غادر المنتخب الوطني المحلي، صباح اليوم الخميس، مطار هواري بومدين، باتجاه المغرب لمواجهة منتخبهم المحلي، لحساب لقاء العودة من تصفيات “شان 2022”.

وسيحط المنتخب الوطني الرحال بمطار وجدة، قبل أن يتنقل إلى مدينة “بركان”، أين ستلعب هذه المباراة المقررة هذا السبت.

وسيجري أشبال المدرب باتيلي، حصة تدريبية واحدة غدا الجمعة، بالملعب الذي سيحتضن هذه المواجهة، بعد عقد ندوة صحفية خاصة بهذه المواجهة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت المنتخب الوطني المحلي، بنظيره المغربي، والتي جرت بملعب “تشاكر” بالبليدة، انتهت بالتعادل السلبي 0-0.