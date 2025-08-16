المنتخب المحلي يصل إلى “نيروبي” تحسبا لمواجهة النيجر

حطّت عناصر المنتخب المحلي، اليوم السبت، الرحال بالعاصمة الكينية، نيروبي، تحسبا لملاقاة نظيره من النيجر، في ختام دور المجموعات لـ “شان 2024” المؤجلة إلى 2025.

وجمع “الخضر” بعد خوضه لـ 3 مباريات في “الشان”، الجارية بكل من أوغندا وكينيا وتنزانيا وأوغندا. خلال الفترة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت الجاري. 5 نقاط من فوز على أوغندا، وتعادلين أمام جنوب إفريقيا وغينيا.

وسيخوض بعد غدٍ الاثنين، المنتخب الوطني المحلي، الذي أُعفي من لقاءات الجولة الـ 3. مواجهة مصيرية وحاسمة أمام النيجر، من أجل ضمان التأهل إلى ربع النهائي.

وبعد لقاء أمس الجمعة، في الجولة الـ 4 أمام غينيا، توجه صبيحة اليوم السبت. أشبال مجيد بوقرة، إلى نيروبي، بعد خوض أول 3 لقاءات بملعب “مانديلا الوطني” في العاصمة الأوغندية كامبالا.

وسيكون المنتخب المحلي، أمام حتمية تخطي عقبة نظيره من النيجر. في اللقاء المقرر بملعب “نيابو الوطني” بـ” نيروبي”، من أجل تفادي الحسابات والتأهل مباشرة إلى الدور القادم من “الشان”.