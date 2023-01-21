المنتخب المحلي يطمح للإطاحة بموزمبيق وانهاء دور المجموعات في الريادة

يواجه المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، منتخب موزمبيق، برسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات الشان.

ويستهدف المدرب مجيد بوقرة، وأشباله، تحقيق الفوز في هذا اللقاء، من أجل انهاء دور المجموعات في الصدارة.

كما تسعى العناصر الوطنية من خلال هذه المواجهة للحفاظ على ديناميكية نتائجها الايجابية في هذه البطولة.

يذكر أن مباراة المنتخب المحلي، ونظيره الموزمبيقي، مقررة سهرة اليوم السبت، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي انطلاقا من الثامنة ليلاً.