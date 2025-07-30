المنتخب المحلي يغادر هذا الجمعة للمشاركة في “الشان”

تغادر تشكيلة المنتخب الوطني المحلي، أرض الوطن، بعد غدٍ الجمعة، نحو أوغندا، تحسبا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 المؤجلة إلى 2025.

وستجري بطولة الـ”شان” في الفترة ما بين الـ 2 والـ 30 أوت أوت الداخل، بكل من أوغندا وتنزانيا وكينيا.

وقبل ذلك، ستكون العناصر المحلية مساء اليوم الأربعاء. على موعد مع مباراة تطبيقية أمام تشكيلة شبيبة الساورة. بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بداية من الساعة 19:00.

وستكون مواجهة الساورة، آخر محطة تحضيرية للمنتخب المحلي، قبل السفر إلى أوغندا يوم الجمعة، بعد التعادل الايجابي أمس الثلاثاء، بنتيجة 2-2 أمام منتخب موريتانيا.

وقبل انطلاق المحفل القاري الخاص باللاعبين المحليين، أبدى رفقاء أيمن محيوص. تفاؤلا كبيرا بقدرتهم على تكرار سيناريو النسخة الماضية التي احتضنتها الجزائر. ووصل حينها “الخضر” إلى النهائي الذي خسره أمام السنغال.

ويدشن أشبال مجيد بوقرة، مشوارهم في “الشان” يوم الاثنين المقبل 4 أوت الداخل. بمواجهة صعبة أمام أوغندا. بملعب “مانديلا الوطني” في العاصمة كامبالا، بداية من الساعة 20:00.

وفي الجولة الثانية يلاقي “الخضر” منتخب جنوب إفريقيا، يوم الجمعة 8 أوت، بذات الملعب بداية من الساعة 17:00.

وسيكون المنتخب المحلي معفيًا من الجولة الثالثة. قبل أن يواجه منتخب غينيا في الجولة الرابعة يوم الجمعة 15 أوت في ملعب “مانديلا” على الساعة 20:00.

ويختتم رفقاء المتألق عبد الرحمن مزيان. دور مجموعات “الشان” بمواجهة النيجر يوم الاثنين 18 أوت على الساعة 20:00 بملعب “نيابو الوطني” في العاصمة الكينية نيروبي.