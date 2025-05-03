المنتخب المحلي يفرض التعادل أمام مستضيفه غامبيا

عاد المنتخب الوطني المحلي بنتيجة التعادل السلبي من ملعب “الاستقلال” بمدينة باكاو الغامبية، اليوم السبت.

في مواجهة الذهاب من الدور الأخير لتصفيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (الشان) 2025.

وشهد الشوط الأول من اللقاء أداءً حذرًا من الجانبين، حيث خلت النصف ساعة الأولى من أي فرص حقيقية، وسط انضباط تكتيكي من المنتخب الوطني واعتماد على الكرات الطويلة نحو الثنائي الهجومي، محيوص وبولبينة. والتي لم تقلق دفاع المنتخب الغامبي.

في المقابل، نشّط أصحاب الأرض في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول. وكانوا قريبين من افتتاح باب التسجيل في الدقيقة 40. لولا تألق الحارس أسامة بن بوط، الذي أبعد برشاقة رأسية خطيرة إلى الركنية، دون أن تُثمر عن جديد.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرًا من حيث الفعالية الهجومية، حيث ظل الحذر يطغى على أداء المنتخبين، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي يُبقي باب التأهل مفتوحًا قبل موقعة الإياب في الجزائر. والتي ستكون حاسمة في رسم ملامح المتأهل إلى نهائيات الشان 2025.

المنتخب الوطني مطالب بتحسين الأداء الهجومي واستثمار عاملي الأرض والجمهور في مباراة العودة، يوم الجمعة، لتحقيق التأهل والمنافسة بقوة في البطولة القارية المقبلة.