المنتخب المحلي يواجه بورندي في مباراة ودية

سيخوض المنتخب الوطني للمحليين، مباراة ودية تحضيرية، تجمعه بنظيره البورندي، ضمن تحضيرات الخضر لكأس العرب للمنتخبات.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم السبت، أن هذه البماراة مبرمجة ليوم السبت المقبل 28 أوت الجاري.

وعليه ستدخل التشكيلة الوطنية في تربص تحضيري، بمركز سيدي موسى، انطلاقا من يوم الثلاثاء المقبل 24 أوت.

وأوضح الموقع الرسمي للفاف، أن قائمة اللاعبين المعنيين بهذا التربص، سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.