المنتخب المحلي يواجه هاذين المنتخبين في تربص ديسمبر

سيدخل المنتخب الوطني للمحليين، في تربص جديد شهر ديسمبر الجاري، أين سيخوض مواهتين تحضيريتين تحسبا لمنافسة “الشان”.

وكشف الحساب الرسمي للفاف، عن دخول المنتخب الوطني للمحليين في تربص جديد بمركز سيدي موسى في الفترة ما بين 11 إلى 18 ديسمبر.

كما أضاف ذات المصدر، عن خوض أشبال مجيد بوقرة، لمواجهتين تحضيريتين خلال هذا التربص أمام كل من موريتانيا، والسنغال.

ومن المقرر أن تلعب مباراة موريتانيا، يوم 14 ديسمبر، بملعب وهران الجديد، فيما برمجت مواجهة السنغال في 17 ديسمبر بملعب براقي الجديد.