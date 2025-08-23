المنتخب المحلي يُقصى من ربع نهائي “الشان” بعد خسارته أمام السودان في ركلات الترجيح

ودع المنتخب الوطني المحلي، اليوم السبت، بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين “الشان” من ربع النهائي، بعد خسارته أمام منتخب السودان في الركلات الترجيحية بنتيجة 4-2.

إثر انتهاء الوقت الرسمي والإضافي بالتعادل 1-1. بدأت المباراة بقوة بين المنتخبين، حيث كان المنتخب السوداني أول من افتتح التسجيل.

عن طريق هدف غير متوقع سجله مدافع المنتخب الوطني أيوب غزالة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 48.

لكن “الخضر” لم يستسلموا لهذا الهدف، ونجحوا في العودة في الدقيقة 73 عبر المهاجم بايازيد، الذي سجل هدف التعادل برأسية رائعة إثر عرضية متقنة من عبد الرحمن مزيان.

ومع وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية، لم يتمكن أي من المنتخبيم من إضافة هدف الحسم. ليتم اللجوء إلى ركلات الجزاء لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي.

في ركلات الترجيح، كان الحظ إلى جانب المنتخب السوداني. الذي نجح في تسجيل 4 ركلات متتالية، مع تضييع واحدة فقط.

بينما ضيع كل من مهدي مرغم، زكرياء دراوي، ركلتين ترجيحيتين للمنتخب الوطني. ليحقق بذلك منتخب السودان بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

المباراة كانت مليئة بالتوتر والإثارة، وأظهر المنتخب الوطني روحًا قتالية كبيرة رغم الظروف الصعبة. إلا أن حظ الفريق لم يكن إلى جانبه في اللحظات الحاسمة، حيث ضاعت فرصة التأهل في ركلات الجزاء.

خروج المنتخب الوطني من البطولة يعد خيبة أمل كبيرة لجماهيره، خاصة أن الفريق قدم أداءً جيدًا في البطولة وكان يطمح للمضي قدمًا في المنافسات.