المنتخب المصري يحل اليوم بالإمارات تحسبا لمواجهة الخضر

يحل المنتخب المصري، اليوم الإثنين، بالأراضي الإماراتية تحسبا لخوض مواجهتين وديتين امام زامبيا والمنتخب الوطني.

وحسب بيان الإتحادية المصرية عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فقد أقلع وفد الفراعنة صبيحة اليوم الإثنين، إلى الإمارات استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر وديا يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري.

وذلك في إطار التحضير لخوض كأس أمم إفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

للتذكير، سيتواجه المنتخب الوطني أمام نظيره المصري بملعب هزاع بن زايد، بداية من الساعة 17.00 مساء بالتوقيت المحلي.