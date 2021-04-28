المنتخب المصري يسطر برنامجا خاصا تحسبا لمواجهة الخضر

شرع الجهاز الفني للمنتخب المصري في تسطير برنامجه التحضيري الخاص ببطولة كأس العرب، والتي سيواجه فيها المنتخب الوطني.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، عن مطالبة المدير الفني المصري، حسام البدري، بضرورة اجراء تربص لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل قبل انطلاق البطولة.

ومن جهة أخرى وضع البدري، تصورا أوليا لانطلاق الدوري شهر أكتوبر كأقصى تقدير، لتأهيل لاعبيه بدنيا، بمشاركتهم في أربعة جولات على الأقل.

يذكر أن المنتخب المصري، يتواجد ضمن المجموعة الرابعة، لكأس العرب، إلى جانب المنتخب الوطني، والفائزين من مبارتي (ليبيا-السودان)، (لبنان- جيبوتي).