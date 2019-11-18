المنتخب المصري يواصل السقوط ويتعادل أمام جزر القمر!

واصل المنتخب المصري لكرة القدم نزيف النقاط في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تعادتله في مباراة اليوم الإثنين أمام منتخب جزر القمر.

وكان المنتخب المصري قد تعادل في المباراة الأولى أمام منتخب كينيا تحت قيادة المدرب حسام البدري.

وجاء ترتيب المجموعة عقب أول مباراة فى الجولة الثانية بصدارة جزر القمر لها بـ4 نقاط ثم منتخب مصر برصيد نقطتين وكينيا نقطة وحيدة وفى مؤخرة المجموعة منتخب توغو بدون رصيد من النقاط، ومن المنتظر أن يخوض منتخب كينيا مباراته أمام توغو فى السادسة مساءً التى سيتعدل ترتيب المجموعة وفقًا لنتيجتها.