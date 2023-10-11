المنتخب المصري يواصل تحضيراته تحسبا لمواجهة الخضر

يواصل المنتخب المصري تحضيراته تحسبا لمواجهة المنتخب الوطني وديا يوم الإثنين المقبل بملعب هزاع بن زايد بالإمارات العربية المتحدة.

وحسب ما كشفته وسائل إعلام مصرية، أمس الثلاثاء، فقد شارك 25 لاعبا في الحصة التدريبية التي برمجها المدرب روي فيتوريا بملعب هزاع بن زايد.

وحسب ذات المصادر، فقد إنضم لاعب ليفربول محمد صلاح، أمس الثلاثاء، لتربص المنتخب المصري، وسيشارك في الحصة التدريبية المسائية.

وستكون قائمة المنتخب المصري المعنية بمواجهة الخضر وديا يوم الإثنين المقبل على النحو التالي:

قائمة المنتخب المصري لوديتي زامبيا والجزائر محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، علي جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، طارق حامد، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيغيه، حسين الشحات، مصطفى محمد، ومروان حمدي.

للإشارة، سيتواجه المنتخب الوطني أمام نظيره المصري بملعب هزاع بن زايد، بداية من الساعة 17.00 مساء بالتوقيت المحلي.

كما ستكون المواجهة منقولة عبر قنوات أون تايم سبور المصرية.