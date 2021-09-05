المنتخب المغربي عالق في غينيا بعد محاولة الإنقلاب

تزامن وصول المنتخب المغربي لكرة القدم إلى غينيا الإستوائية اليوم الأحد مع إعتقال رئيس البلاد ألفا كوندي وإغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد.

ويواجه أشبال المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، إلا أن المباراة مهددة بالتأجيل بعدما أعلن عسكريون في غينيا القبض على الرئيس في أعقاب إطلاق نار كثيف.

وباتت وضعية المنتخب المغربي في غينيا مجهولة، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتجه ليعلن اليوم عن تأجيل المباراة التي كانت منتظرة يوم غد الاثنين.

وذكرت مصادر موقع “هسبريس” المغربي أن الجامعة المغربية لكرة القدم تجري اتصالات مكثفة مع “الفيفا” في هذا الملف، في وقت دخلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على الخط لبحث سبل تأمين عودة المنتخب والوفد المرافق له إلى المملكة.