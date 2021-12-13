المنتخب المغربي مرشح لجائزة أفضل منتخب في العالم!

تقدّم المنتخب المغربي لكرة القدم في سباق التصويت على جائزة أفضل منتخب في العالم 2021 في جائزة “غلوب سوكر” بعد تصدر نتائج التصويت بنسبة 33.2%.

ووفقا للموقع الرسمي لجائزة “غلوب سوكر” فإن المنتخب المغربي يتنافس مع المنتخب الإيطالي المتوج بالنسبة الأخيرة لكأس أمم أوروبا 2020، والمنتخب الأرجنتيني الحائز على لقب كوبا أميريكا، والمنتخب الفرنسي المتوج بلقب كأس العالم 2018

وجاءت نسبة التصويت للجائزة كالتالي..

منتخب المغرب: 33.2%

منتخب إيطاليا: 29.2%

منتخب الأرجنتين: 19.5%

منتخب فرنسا: 14.2%

منتخب البرازيل: 3.9%