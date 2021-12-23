المنتخب المغربي يستدعي لاعب برشلونة ضمن قائمة “الكان”

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2021، المقررة بالكاميرون.

كما ضمت القائمة التي اختارها مدرب المنتخب المغربي وحيد حاليلوزتش، لخوض الكان، استدعاء 25 لاعبا.

وشهدت هذه القائمة، توجيه الناخب المغربي، حاليلوزيتش، الدعوة للاعب برشلونة، ذو الأصول المغربية، عبد الصمد الزلزولي.

كشفت الفيفا عن الجائزة التي نالها المنتخب المغربي، في كأس العرب، والتي عاد لقبها عن جدارة للجزائر بعد دورة تاريخية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمنافسة، حصول أسود الأطلس على لقب “الروح الرياضية”، بإعتبارهم أقل المنتخبات تلقيا للإنذارات في المُنافسة.

وكان أشبال حسين عموتة، من أبرز المرشحين في دورة “كأس العرب فيفا”، ليغادروا المنافسة على يد الخضر في ربع النهائي.

وضعت الجامعة الملكية المغربية نفسها، في موقف محرج، عندما تنكرت لمنتخبها مباشرة بعد إقصائه على يد الجزائر في كأس العرب.

وصنعت الجامعة الملكية الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي، وتحولت لموضع سخرية، بتجاهلها لعودة زملاء بدر بانون للمغرب.

ولم تذكر اي من الصفحات الرسمية للجامعة في فايسبوك، تويتر وإسنتغرام، خبر عودة “أسود الأطلس” لديارهم.

وتعرضت هيئة لقجع للعديد من الإنتقادات، خاصة وأنها لم تكن تضيع أي فرصة من أجل النشر عن المنتخب، ليتوقف كل شيء بسبب بلايلي ومبولحي وبقية محاربي الصحراء.

وحقق منتخب الجزائر للمحليين، السبت، التأهل للدور النصف نهائي من بطولة كأس العرب، على حساب المنتخب المغربي.

وانتهى الوقت الرسمي، والشوطين الإضافيين من هذه المواجهة بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

كما احتكم الفريقين لضربات الترجيح، والتي ابتسمت للمنتخب الوطني للمحليين، أين انتهت بنتيجة 5-3.

وتسبب يوسف بلايلي ورايس وهاب مبولحي، في فتنة حقيقية داخل بيت المنتخب المغربي بعد تسببهما في إقصائه من كأس العرب.

وعاش الأشقاء حالة من الصدمة، دفعت مدربهم حسين عموتة للدخول في صراع مباشر مع قائده، بدر بانون، بخصوص سبب الإقصاء.

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