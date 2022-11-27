المنتخب المغربي يفوز على بلجيكا بثنائية نظيفة

حقق المنتخب المغربي، اليوم الأثنين، الفوز بهدفين لصفر، في المباراة التي جمعته بمنتخب بلجيكا، ضمن الجولة الثانية لمونديال قطر.

وانهى المنتخب المغربي الشوط الاول من مباراته امام بلجيكا بالتعادل السلبي، بعدما رفض الحكم احتساب هدف للمغرب بداعي التسلل.

كما شهد الشوط الثاني، تسجيل اللاعب صابري الهدف الأول للمغرب في الدقيقة الـ73، قبل أن يعمق أبوخلال الفارق في الدقيقة الـ90.

وبهذا رفع منتخب المغرب رصيده إلى أربع نقاط، ضمن المجموعة السادسة، ليزيد حظوظه في بلوغ الدور الثاني من مونديال قطر.