المنتخب الملغاشي يحل بوهران تحسبا لخوض مباراته الترتيبية أمام النيجر

حلت بعثة منتخب مدغشقر للمحليين، ظهر أمسية اليوم الأربعاء، بوهران، تحسبا لخوض مباراتهم الترتيبية لمنافسة الشان.

وفور نزولهم بمطار “أحمد بن بلة” ببوهران، حظي وفد المنتخب الملغاشي باستقبال حار من مسؤولي الولاية.

كما سيخوض تعداد منتخب مدغشقر استعداداته الأخيرة بوهران، لمنافسة النيجر، على المركز الثالث في هذا الشان.

يذكر أن منتخب مدغشقر أقصي في الدور النصف نهائي أمام السنغال، فيما خرج منتخب النيجر من نفس الدور على يد المنتخب الوطني.