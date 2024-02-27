المنتخب النسوي في إختبار ودي أمام بوركينا فاسو

يواجه المنتخب الوطني النسوي، اليوم الثلاثاء، منافسه المنتخب البوركينابي النسوي، وديا بملعب نيلسون مانديلا.

وستنطلق المواجهة بين المنتخبين بداية من الساعة الرابعة مساء.

يجدر الإشارة، ستكون هذه المواجهة الودية الثانية بين المنتخبين في ظرف أسبوع، حيث سبق لسيدات الخضر الفوز أمام نظيرتهن البوركينابيات بثنائية نظيفة السبت الماضي.

وتدخل هذه المواجهة، في إطار استعدادت المنتخبين لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.