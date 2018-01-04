المنتخب النسوي في تربص مغلق من الـ07 إلى 11 جانفي بسيدي موسى

يدخل المنتخب الوطني النسوي في تربص مغلق بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى من السابع إلى الـ11 جانفي الجاري بقيادة المدرب”عز الدين شيح”.

وسيكون الهدف من هذا التربص هو التحضير للمباراة المزدوجة ضد نظيره السنغالي ،برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا للسيدات ( غانا 2018 )

قائمة اللاعبات :

صادو حبيبة ، كندوسي زينب ، واضح أسماء ، بوسبسي زهور، بارة فاطمة ، تكنينت كاهينة ( ج.الأمن الوطني ) /

بكوش محبوبة ، مروش إيمان ، بوهني بن زيان نعيمة ، سكوان فاطمة ، فضول نجاة ، حيمور أمينة ، براهيمي ريان ( ف.ن. قسنطينة) / شايب عدة أسماء ،بن عيشون رحمة ( م.بسكرة) / عربي عودة كلثوم ، بلقاضي خديجة (آفاق غليزان ) – آفاق حورية ، نفديسة خديجة ، مارق جميلة ، حاج جوهر نفيسة ( ج. الجزائر الوسطى ) /

آيت مهدي سعيدة ، بن عيسى جميلة ، رابحي آسيا ( نادي آقبو ) – سعيدون سارة ( ن. فتيات بجاية) / عمريو سعيدة ، لوناس لامية ( ش.ف الخروب)