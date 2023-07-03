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الرياضة

المنتخب النسوي للرغبي يقصى من تصفيات أولمبياد باريس 2024

بقلم فيصل زيان بوزيان
المنتخب النسوي للرغبي يقصى من تصفيات أولمبياد باريس 2024
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أخفقت سيدات المنتخب الوطني للرغبي السباعي، أمس الأحد، في التأهل للدور التصفوي الأخير المؤهل للألعاب الأولمبية باريس 2024.

بعد تلقيهم 3 هزائم، في التصفيات التي جرت بزامبيا، يومي الفاتح والثاني جويلية، إثنين منها في الدور التصفوي الأول والثاني،  ضد زامبيا بنتيجة 35 مقابل 10، وفي الجولة الثانية ضد السنغال بنتيجة 26 مقابل 0.

وفازت سيدات الخضر ضد مصر بنتيجة 19.0 وضد جزر موريس بنتيجة 19 مقابل7.

كما خسر منتخب الرغبي النسوي ضد الكوت ديفوار بنتيجة 19 مقابل 0، في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس.

رابط دائم : https://nhar.tv/rrN66
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